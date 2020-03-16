Microsoft опубликовала полные технические характеристики Xbox Series X
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 18:04
- Просмотров: 157
GDC 2020 не состоится на этой неделе, но Microsoft продолжает публиковать новые сведения по поводу консоли Xbox Series X, которая должна быть выпущена в этот праздничный сезон. Это включает в себя полный список спецификаций для игровой консоли следующего поколения.
Вот технические характеристики:
Microsoft заявила, что основное внимание было уделено производительности, скорости и совместимости. И эта последняя часть важна, потому что эта новая консоль сможет играть во все игры, в которые вы можете играть на Xbox One, включая игры для Xbox и Xbox 360, доступные через программу обратной совместимости. Это также является одной из причин того, что компания снова использует чип AMD, поэтому нет никаких проблем с совместимостью.
И большое внимание будет уделено производительности. Microsoft хочет, чтобы Xbox Series X могла выдавать до 120 кадров в секунду.
Еще одна вещь, повышающая скорость и уменьшающая задержку, заключается в том, что Xbox Series X получит твердотельный накопитель на 1 ТБ. Это является серьезным повышением производительности по сравнению с жестким диском, который мы видели в предыдущих поколениях. И игровые состояния будут сохраняться и на SSD, так как Microsoft заявляет, что один пользователь отключил свою консоль на неделю, а затем все еще мог продолжить с того места, где он остановился.
Кроме того, Microsoft заявляет, что все эти улучшения улучшат опыт работы с более старыми играми.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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