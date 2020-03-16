Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft опубликовала полные технические характеристики Xbox Series X

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 18:04
  • Просмотров: 157


GDC 2020 не состоится на этой неделе, но Microsoft продолжает публиковать новые сведения по поводу консоли Xbox Series X, которая должна быть выпущена в этот праздничный сезон. Это включает в себя полный список спецификаций для игровой консоли следующего поколения.

Вот технические характеристики:





Microsoft заявила, что основное внимание было уделено производительности, скорости и совместимости. И эта последняя часть важна, потому что эта новая консоль сможет играть во все игры, в которые вы можете играть на Xbox One, включая игры для Xbox и Xbox 360, доступные через программу обратной совместимости. Это также является одной из причин того, что компания снова использует чип AMD, поэтому нет никаких проблем с совместимостью.

И большое внимание будет уделено производительности. Microsoft хочет, чтобы Xbox Series X могла выдавать до 120 кадров в секунду.

Еще одна вещь, повышающая скорость и уменьшающая задержку, заключается в том, что Xbox Series X получит твердотельный накопитель на 1 ТБ. Это является серьезным повышением производительности по сравнению с жестким диском, который мы видели в предыдущих поколениях. И игровые состояния будут сохраняться и на SSD, так как Microsoft заявляет, что один пользователь отключил свою консоль на неделю, а затем все еще мог продолжить с того места, где он остановился.

Кроме того, Microsoft заявляет, что все эти улучшения улучшат опыт работы с более старыми играми.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • +2
Похожие новости
Microsoft продемонстрировала контроллер для Xbox Series X

Microsoft продемонстрировала контроллер для Xbox Series X

Xbox Series X сможет возобновлять игры после перезагрузки

Xbox Series X сможет возобновлять игры после перезагрузки

Microsoft опубликовала технические характеристики Xbox Series X

Microsoft опубликовала технические характеристики Xbox Series X

Microsoft анонсировала консоль Xbox Series X

Microsoft анонсировала консоль Xbox Series X

Январский список игр для Xbox One по обратной совместимости и не только

Январский список игр для Xbox One по обратной совместимости и не только




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 2
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google Msn
Cedrickkeync DavidFlozy
+7  
Новостей: 11541
+0  
Комментариев: 39422
+0  
Пользователей: 9983