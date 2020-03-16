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Microsoft продемонстрировала контроллер для Xbox Series X

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:52
  • Просмотров: 149


Сегодня Microsoft представила довольно много информации по поводу консоли Xbox Series X, включая полные технические характеристики. Наряду с этим, мы также ближе познакомились с очередной версией беспроводного контроллера Xbox, который будет сопровождать консоль следующего поколения.

Старший дизайнер Xbox Райан Уитакер сказал, что новый контроллер улучшит уровень комфорта для «сотен миллионов» игроков благодаря тому, что он будет более приспособлен к меньшим рукам. Это включало уменьшение и сглаживание триггеров, округление бамперов и изменение формы рукоятки.

Более того, тактильный точечный рисунок, который был доступен только на специальных контроллерах Xbox, становится основным элементом контроллера Xbox Series X. Триггеры, бамперы и ручки (хотя и в меньшей степени) будут иметь этот паттерн. Между тем, матовая отделка будет присутствовать на крестовине, бамперах и триггерах.



Как видно на приведенных выше изображениях, новая крестовина теперь напоминает вариант для контроллера Elite, предлагая игрокам более глубокие углубления для большого пальца и «точно настроенные» углы для обеспечения рычага. Уитакер заявил: «Геймеры заметят повышение производительности прямо из коробки».

Порт на новом контроллере теперь называется USB-C, и, как было известно ранее, он также будет поддерживать семейство консолей Xbox One, а также ПК, Android и iOS.

Он также будет помнить устройства, к которым он подключен, чтобы облегчить переключение. Также была реализована технология Bluetooth Low Energy.

Входы с более низкой задержкой, обратная совместимость для аксессуаров, таких как чатпады, и кнопка «Поделиться» для быстрого захвата скриншотов и видео для совместного использования - все это также входит в число функций.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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