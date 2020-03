Компания Microsoft показала скорость загрузки State of Decay 2 на Xbox Series X.Новое видео на YouTube показывает, как специально разработанный твердотельный накопитель улучшит время загрузки на Xbox Series X. Консоль Xbox следующего поколения находится рядом с Xbox One X, которая использует жесткий диск на 5400 об/мин, и вы можете увидеть сравнение времени загрузки игры State of Decay 2. Xbox Series X может перейти из меню игры на карту примерно за 10 секунд, а Xbox One X потребуется примерно 50 секунд, чтобы сделать то же самое.Стоит отметить, что State of Decay 2 еще не оптимизирована для Xbox Series X, но это очень впечатляющие результаты. Можно предположить, что нативные игры будут загружаться ещё быстрее.