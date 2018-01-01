Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft показала скорость загрузки State of Decay 2 на Xbox Series X

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 20:45
  • Просмотров: 152


Компания Microsoft показала скорость загрузки State of Decay 2 на Xbox Series X.

Новое видео на YouTube показывает, как специально разработанный твердотельный накопитель улучшит время загрузки на Xbox Series X. Консоль Xbox следующего поколения находится рядом с Xbox One X, которая использует жесткий диск на 5400 об/мин, и вы можете увидеть сравнение времени загрузки игры State of Decay 2. Xbox Series X может перейти из меню игры на карту примерно за 10 секунд, а Xbox One X потребуется примерно 50 секунд, чтобы сделать то же самое.



Стоит отметить, что State of Decay 2 еще не оптимизирована для Xbox Series X, но это очень впечатляющие результаты. Можно предположить, что нативные игры будут загружаться ещё быстрее.
Илья Источник:
youtube.com
  • +1
Похожие новости
Microsoft опубликовала полные технические характеристики Xbox Series X

Microsoft опубликовала полные технические характеристики Xbox Series X

Слух: Xbox Series S All-Digital Edition будет стоить $300

Слух: Xbox Series S All-Digital Edition будет стоить $300

Xbox Series X позволит мгновенно переключаться между приостановленными играми

Xbox Series X позволит мгновенно переключаться между приостановленными играми

Подписчики Xbox Game Pass получат восемь новых игр в мае

Подписчики Xbox Game Pass получат восемь новых игр в мае

Все будущие игры Microsoft Studios будут доступны для Xbox Games Pass в день выпуска

Все будущие игры Microsoft Studios будут доступны для Xbox Games Pass в день выпуска




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 2
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex Msn
Cedrickkeync DavidFlozy
+7  
Новостей: 11541
+0  
Комментариев: 39422
+0  
Пользователей: 9983