Microsoft продемонстрировала функцию быстрого возобновления на Xbox Series X
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:17
- Просмотров: 116
Новое видео демонстрирует технологию быстрого возобновления, которая позволит Xbox Series X сохранять несколько игр в состоянии ожидания и мгновенно возобновлять их. Как видно из видео, консоли требуется менее 10 секунд для возобновления нескольких игр, таких как Forza Motorsport 7, Hellblade: Sacrifice Senua или Ori and the Blind Forest. Функция работает даже для игр Xbox 360 с обратной совместимостью, если вам интересно.
В этом видео также показано, что Xbox Series X использует то же руководство по Xbox, что и консоли Xbox One. Пока неясно, будет ли Xbox Series X использовать ту же ОС, но определенно имеет смысл обеспечить согласованный опыт работы на консолях Xbox разных поколений.
Илья Источник:
youtube.com
youtube.com
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