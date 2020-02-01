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Microsoft разъяснила работу внешнего хранилища на Xbox Series X

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 13:55
  • Просмотров: 107


Xbox Series X будет поддерживать внешнее хранилище с помощью официальных карт расширения памяти, разработанных компанией Seagate. Возникла некоторая путаница с этими проприетарными картами, которые потребуются для установки игр Xbox Series X, но более медленные внешние жесткие диски (USB 3.1+) все еще будут поддерживаться на новой консоли.





Причина, по которой игры Xbox Series X можно установить только на внутреннюю память или официальные карты расширения, проста: последняя обеспечит тот же уровень производительности, что и внутренний SSD, а игры, оптимизированные для архитектуры Xbox Velocity, требуют сверхбыстрой памяти, которую вы не можете найти на внешних твердотельных накопителях, подключенных через USB 3.2.
Илья Источник:
twitter.com/majornelson
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