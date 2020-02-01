Microsoft разъяснила работу внешнего хранилища на Xbox Series X

You can continue to use your USB 3.1+ external hard drives on Xbox Series X & run Xbox One, 360 and OG Xbox games directly from the external USB HDD. Games optimized for Xbox Series X & Velocity Architecture need to be run from the internal SSD or the Expandable Storage Drive — Larry Hryb ????✨ (@majornelson) March 16, 2020

We are proud to announce our partnership with @Xbox to develop the Seagate Storage Expansion Card For Xbox Series X, custom-built to take full advantage of the Xbox Velocity Architecture. Providing extra space without sacrificing speed and performance. https://t.co/QvfJHZ71mY pic.twitter.com/bLUg2DSheP — Seagate (@Seagate) March 16, 2020

Xbox Series X будет поддерживать внешнее хранилище с помощью официальных карт расширения памяти, разработанных компанией Seagate. Возникла некоторая путаница с этими проприетарными картами, которые потребуются для установки игр Xbox Series X, но более медленные внешние жесткие диски (USB 3.1+) все еще будут поддерживаться на новой консоли.Причина, по которой игры Xbox Series X можно установить только на внутреннюю память или официальные карты расширения, проста: последняя обеспечит тот же уровень производительности, что и внутренний SSD, а игры, оптимизированные для архитектуры Xbox Velocity, требуют сверхбыстрой памяти, которую вы не можете найти на внешних твердотельных накопителях, подключенных через USB 3.2.