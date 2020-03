Обратная совместимость Xbox Series X приносит обновления через машинное обучение

Обилие информации о Xbox Series X, которая была выпущена вчера, содержит некоторые интересные детали, относящиеся к обратной совместимости. В то время как Xbox предоставил некоторые большие преимущества для владельцев Xbox One X, Xbox Series X выводит обратную совместимость на новый уровень.Для начала, как подробно описывает Digital Foundry, Xbox использует машинное обучение для внедрения HDR в такие игры, как Halo 5: Guardians и Fuzion Frenzy. Это было сделано без участия разработчика — алгоритм машинного обучения изучил HDR в Gears 5 и использовал ИТ, чтобы выяснить, где нужны основные моменты. Это можно сделать во всех поколениях игр Xbox: Xbox One, Xbox 360 или оригинальных играх Xbox.Это выходит за рамки HDR, поскольку некоторые игры Xbox One, которые никогда не получали улучшений Xbox One X, могут быть улучшены без какой-либо работы разработчика. Gears of War: Ultimate Edition, которая работает с разрешением 1080p на Xbox One, теперь работает на 2160p (4K) на Xbox Series X.Узнать другие подробности можно здесь