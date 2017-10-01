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Обратная совместимость Xbox Series X приносит обновления через машинное обучение

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 15:22
  • Просмотров: 100


Обилие информации о Xbox Series X, которая была выпущена вчера, содержит некоторые интересные детали, относящиеся к обратной совместимости. В то время как Xbox предоставил некоторые большие преимущества для владельцев Xbox One X, Xbox Series X выводит обратную совместимость на новый уровень.

Для начала, как подробно описывает Digital Foundry, Xbox использует машинное обучение для внедрения HDR в такие игры, как Halo 5: Guardians и Fuzion Frenzy. Это было сделано без участия разработчика — алгоритм машинного обучения изучил HDR в Gears 5 и использовал ИТ, чтобы выяснить, где нужны основные моменты. Это можно сделать во всех поколениях игр Xbox: Xbox One, Xbox 360 или оригинальных играх Xbox.

Это выходит за рамки HDR, поскольку некоторые игры Xbox One, которые никогда не получали улучшений Xbox One X, могут быть улучшены без какой-либо работы разработчика. Gears of War: Ultimate Edition, которая работает с разрешением 1080p на Xbox One, теперь работает на 2160p (4K) на Xbox Series X.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
eurogamer.net
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