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Microsoft раскрыла технологию трассировки звуковых волн в Xbox Series X

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 15:58
  • Просмотров: 106


Компания Microsoft раскрыла технологию трассировки звуковых волн в Xbox Series X (Project Acoustics).

Что такое Project Acoustics?

Project Acoustics — это движок волновой акустики для трехмерных интерактивных ощущений. Он моделирует волновые эффекты, такие как эффекты окклюзии, обструкции, переноса и реверберации в сложных сценах, не требуя ручной разметки зон или интенсивной трассировки лучей процессором. Он также включает в себя игровой движок и интеграцию аудио-промежуточного программного обеспечения. Философия Project Acoustics похожа на статическое освещение: выпекайте детализированную физику в автономном режиме, чтобы обеспечить физическую основу, и используйте легкую среду выполнения с выразительными элементами управления дизайном, чтобы удовлетворить ваши художественные цели для акустики вашего виртуального мира.



Использование волновой физики для интерактивной акустики

Методы акустики на основе лучей могут проверять наличие окклюзии с использованием одного приведения лучей от источника к слушателю или управлять реверберацией, оценивая громкость локальной сцены с помощью нескольких лучей. Но эти методы могут быть ненадежными, потому что галька перекрывает столько же, сколько и валун. Лучи не учитывают то, как звук огибает объекты, явление, известное как дифракция. Симуляция Project Acoustics фиксирует эти эффекты с помощью волнового моделирования. Акустика более предсказуема, точна и цельна.

Ключевым нововведением Project Acoustics является соединение акустического моделирования на основе реальных звуковых волн с традиционными концепциями звукового дизайна. Он переводит результаты моделирования в традиционные звуковые параметры DSP для окклюзии, портирования и реверберации. Дизайнер использует элементы управления для этого процесса перевода. Для получения более подробной информации об основных технологиях, лежащих в основе Project Acoustics, посетите страницу исследовательского проекта.

Microsoft раскрыла технологию трассировки звуковых волн в Xbox Series X




Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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