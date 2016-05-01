Microsoft раскрыла технологию трассировки звуковых волн в Xbox Series X
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 15:58
- Просмотров: 106
Компания Microsoft раскрыла технологию трассировки звуковых волн в Xbox Series X (Project Acoustics).
Что такое Project Acoustics?
Project Acoustics — это движок волновой акустики для трехмерных интерактивных ощущений. Он моделирует волновые эффекты, такие как эффекты окклюзии, обструкции, переноса и реверберации в сложных сценах, не требуя ручной разметки зон или интенсивной трассировки лучей процессором. Он также включает в себя игровой движок и интеграцию аудио-промежуточного программного обеспечения. Философия Project Acoustics похожа на статическое освещение: выпекайте детализированную физику в автономном режиме, чтобы обеспечить физическую основу, и используйте легкую среду выполнения с выразительными элементами управления дизайном, чтобы удовлетворить ваши художественные цели для акустики вашего виртуального мира.
Использование волновой физики для интерактивной акустики
Методы акустики на основе лучей могут проверять наличие окклюзии с использованием одного приведения лучей от источника к слушателю или управлять реверберацией, оценивая громкость локальной сцены с помощью нескольких лучей. Но эти методы могут быть ненадежными, потому что галька перекрывает столько же, сколько и валун. Лучи не учитывают то, как звук огибает объекты, явление, известное как дифракция. Симуляция Project Acoustics фиксирует эти эффекты с помощью волнового моделирования. Акустика более предсказуема, точна и цельна.
Ключевым нововведением Project Acoustics является соединение акустического моделирования на основе реальных звуковых волн с традиционными концепциями звукового дизайна. Он переводит результаты моделирования в традиционные звуковые параметры DSP для окклюзии, портирования и реверберации. Дизайнер использует элементы управления для этого процесса перевода. Для получения более подробной информации об основных технологиях, лежащих в основе Project Acoustics, посетите страницу исследовательского проекта.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 2
Гостей: 41
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 2
Гостей: 41
Роботы: Google Yandex
+13Новостей: 11550
+0Комментариев: 39422
+0Пользователей: 9983