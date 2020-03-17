Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила новое приложение Xbox Insider Hub (Beta)

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 00:59
  • Просмотров: 91


Компания Microsoft выпустила новое приложение Xbox Insider Hub (Beta).

Кто первым получает Xbox Insider Hub (Beta)?

Как уже упоминалось, Microsoft медленно развёртывает Xbox Insider Hub (Beta), начиная с сегодняшнего дня. Больше пользователей получат приложение в ближайшие недели. И мы обязательно сообщим, когда это произойдет. Больше пользователей получат приложение в ближайшие недели. И компания обязательно сообщит, когда это произойдет. На данный момент, если вы находитесь в группе пользователей, которые могут присоединиться к предварительной версии, вы можете найти его с помощью следующих шагов:

• Запустите Xbox Insider Hub на консоли и перейдите к Insider Content;
• Ищите предварительную версию под названием «Rushmore - Xbox Insider Hub» в разделе «Приложения»;

Microsoft выпустила новое приложение Xbox Insider Hub (Beta)


Изменения в «Сообщить о проблеме»

Команда Xbox работает над изменениями в системе «Сообщить о проблеме» (RAP). Если вы являетесь пользователем, у которого есть новое приложение, пожалуйста, убедитесь, что у вас также есть старая версия Xbox Insider Hub, установленная на вашей консоли, чтобы продолжать использовать «Сообщить о проблеме», как и раньше.

У компании есть отличные планы для отдельного приложения RAP, которым Microsoft поделится позже. Следите за объявлениями!

Навигация и персонализация

Навигация и поиск контента в Xbox Insider Hub (Beta) стали проще, независимо от того, как вы просматриваете приложение. Кроме того, все сборки и контент доступны на главной странице приложения! Теперь вам не нужно перемещаться слишком далеко, чтобы найти свои предварительные версии, присоединиться к новым или открыть соответствующие квесты и опросы.

Microsoft добавила некоторые новые изменения в профиль, чтобы сделать его более похожим на ваш. Это включает в себя интеграцию Gamerpics в профили. Ранее были стандартные изображения для всей информации профиля в приложении, но теперь вы можете увидеть собственное изображение рядом с достижениями вашей программы!

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
Приложение Twitch Beta доступно для инсайдеров Xbox One

Приложение Twitch Beta доступно для инсайдеров Xbox One

Первая сборка обновления 1705 доступна для инсайдеров Xbox в кольце Beta

Первая сборка обновления 1705 доступна для инсайдеров Xbox в кольце Beta

Microsoft выпустила новое обновление для Xbox Insider Program

Microsoft выпустила новое обновление для Xbox Insider Program

Microsoft переименовывает Xbox Preview Program в Xbox Insider Program

Microsoft переименовывает Xbox Preview Program в Xbox Insider Program

Новое приложение от Microsoft: Windows Previewer Beta

Новое приложение от Microsoft: Windows Previewer Beta




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 3
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex Msn
DavidFlozy Cedrickkeync Temnyj
+12  
Новостей: 11553
+0  
Комментариев: 39422
+0  
Пользователей: 9983