Project xCloud будет поддерживать сенсорные элементы управления на телефонах
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 16:14
- Просмотров: 40
Представьте себе, что вы можете играть в те игры, которые вы хотите, с теми людьми, которых вы хотите, в любом месте, где вы хотите. Это и есть стремление Xbox. Project xCloud является важным шагом в приближении к этому стремлению. Используя возможности облака, Microsoft дает возможность существующим играм охватить новую аудиторию новыми способами, которые раньше были невозможны без изменения вашей игры.
За прошедший год компания пригласила геймеров и разработчиков испытать облачную потоковую передачу игр. Благодаря Project XCloud Preview Microsoft сделала более 90 игр доступными для воспроизведения и продолжает наращивать пропускную способность в регионах Azure по всему миру. Microsoft видит, что геймеры пробуют больше игр, играют на большем количестве устройств и участвуют в большем количестве способов. С самого начала Microsoft была сосредоточена на бесшовном опыте для геймеров, чтобы играть в свои игры и сделать его максимально легким для разработчиков, чтобы сделать их игры доступными.
На GDC 2019 компания дала быстрый взгляд на то, как разработчики могут улучшить свои игры для потоковой передачи, сделав их облачными. С тех пор Microsoft многое узнала о том, что нужно разработчикам и как помочь им адаптировать свои игры для этой новой среды. Используя эти знания, Microsoft сосредоточилась на улучшении трех ключевых областей:
• Ввод. Геймеры, играющие на своих мобильных устройствах, хотят иметь возможность играть, где угодно и когда угодно, не имея при себе контроллера. Поддержка сенсорных оверлеев и встроенного сенсорного взаимодействия позволяет разработчикам легко предлагать естественную интерактивность для своих игр;
• Размер экрана. Когда игры транслируются на мобильное устройство, вы можете настроить размер текста или другие элементы игры, чтобы сделать ее более воспроизводимой. Теперь у компании есть API-интерфейсы, которые предоставляют характеристики на стороне устройства, такие как размер экрана, которые позволяют корректно выполнять эти настройки;
• Сеть. За последнее десятилетие многопользовательские игры усердно работали над тем, чтобы обеспечить геймерам честный и предсказуемый опыт, даже если у всех игроков нет одинаковых сетевых подключений. Облачная игра обладает способностью понимать сеть, в которой находится игрок, и может вносить коррективы по мере необходимости. Помимо API-интерфейсов для управления состоянием соединения и расположением серверов, компания также предоставляет набор инструментов, которые позволяют разработчикам моделировать различные условия сети;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
developer.microsoft.com
developer.microsoft.com
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