Компания Microsoft анонсировала Xbox Game Pass Ultimate Perks + новые игры для консоли и ПК.Xbox Game Pass Ultimate Perks включает:• Phantasy Star Online 2;• World of Tanks: Mercenaries;• Sea of Thieves;• Smite;Вот список игр для ПК:• Astrologaster;• Bleeding Edge – Xbox Play Anywhere;• Power Rangers: Battle for the Grid;• The Surge 2;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Battle Chef Brigade;• Cities: Skylines;• Kingsway;• Operencia: The Stolen Sun;• Orwell: Keeping an Eye on You;• Vampyr;Вот список игр для консолей:• Ace Combat 7: Skies Unknown;• Kona;• The Surge 2 – Xbox One X Enhanced;• Bleeding Edge – Xbox One X Enhanced/Xbox Play Anywhere;• Power Rangers: Battle for the Grid;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Borderlands: The Handsome Collection;• Cities: Skylines;• The Golf Club 2;• LEGO Worlds;• Operencia: The Stolen Sun;• Vampyr;Узнать другие подробности можно здесь