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Microsoft начала тестировать упрощённую версию Xbox Guide

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 19:05
  • Просмотров: 190


Компания Microsoft начала тестировать упрощённую версию Xbox Guide.

Новые возможности для Alpha Skip Ahead и Alpha



Улучшения руководства

Microsoft рада объявить о новом упрощенном руководстве! Измененный макет доступен для подмножества пользователей Alpha Skip Ahead и Alpha, начиная с 16 марта. В этом эксперименте вводятся улучшения для вкладок приложения «Руководство», которые предоставляют игрокам комбинированный доступ к вечеринкам и текстовым чатам, а также необходимые настройки и функции с помощью профиля и системы. Порядок вкладок по умолчанию открывает руководство с вкладками в конфигурации слева направо. Вы можете настроить их так, как вам нравится, на вкладке «Профиль и система».

Вечеринки и чаты – Переходите в сообщения, взаимодействуйте с приглашениями и начинайте вечеринку с этой комбинированной вкладки. Вечеринки и чаты сразу же подключат вас;
Профиль и система – На этой вкладке теперь есть настройки, аудио, кастомизация и параметры питания, а также переключение пользователей и ваш профиль. В середине игры и нужно быстро что-то менять? Теперь вы можете сделать это на вкладке «Профиль и система»;
Дополнительные изменения в руководстве
o Приложения и системные уведомления теперь отображаются под иконкой колокольчика вместе с другими оповещениями при открытии приложения «Руководство» – вам больше не нужно переходить на отдельную вкладку, чтобы узнать, что нового;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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