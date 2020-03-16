Microsoft начала тестировать упрощённую версию Xbox Guide
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 19:05
- Просмотров: 190
Компания Microsoft начала тестировать упрощённую версию Xbox Guide.
Новые возможности для Alpha Skip Ahead и Alpha
Улучшения руководства
Microsoft рада объявить о новом упрощенном руководстве! Измененный макет доступен для подмножества пользователей Alpha Skip Ahead и Alpha, начиная с 16 марта. В этом эксперименте вводятся улучшения для вкладок приложения «Руководство», которые предоставляют игрокам комбинированный доступ к вечеринкам и текстовым чатам, а также необходимые настройки и функции с помощью профиля и системы. Порядок вкладок по умолчанию открывает руководство с вкладками в конфигурации слева направо. Вы можете настроить их так, как вам нравится, на вкладке «Профиль и система».
• Вечеринки и чаты – Переходите в сообщения, взаимодействуйте с приглашениями и начинайте вечеринку с этой комбинированной вкладки. Вечеринки и чаты сразу же подключат вас;
• Профиль и система – На этой вкладке теперь есть настройки, аудио, кастомизация и параметры питания, а также переключение пользователей и ваш профиль. В середине игры и нужно быстро что-то менять? Теперь вы можете сделать это на вкладке «Профиль и система»;
• Дополнительные изменения в руководстве
o Приложения и системные уведомления теперь отображаются под иконкой колокольчика вместе с другими оповещениями при открытии приложения «Руководство» – вам больше не нужно переходить на отдельную вкладку, чтобы узнать, что нового;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 44
Пользователей: 1
Гостей: 43
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy
Пользователей: 1
Гостей: 43
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 11574
+0Комментариев: 39422
+0Пользователей: 9984