Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2209 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 01:20
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2209 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.
Новые функции
Руководство
• Microsoft добавила новый раздел для друзей под названием «Происходящее сейчас», в котором будут освещаться ваши друзья, которые в сети, а также в вечеринке или игре, к которой вы можете присоединиться;
o Примечание: Это покажет только три результата, причем ваши любимые друзья будут иметь приоритет, а также игры, в которые вы недавно играли. Кроме того, этот раздел будет отображаться только в том случае, если у вас есть друзья, которые участвуют в вечеринке или игре, к которой вы можете присоединиться;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой достижения не могли правильно разблокировать или отслеживать ход выполнения;
• Теперь пользователи должны иметь возможность подключаться к сети, когда пароль содержит завершающий пробел;
o Примечание: Пожалуйста, отправьте отзыв, если вы не можете подключиться к сети;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение VUDU не загружалось после запуска;
Известные проблемы
• Пользователи, которые включили Dolby Atmos и установили настройки отображения консоли на 120 Гц с 36 битами на пиксель (12 бит), испытывают потерю звука Dolby Atmos в некоторых ситуациях;
o Обходной путь: Отключите 120 Гц или установите Video Fidelity с 30 битами на пиксель (10 бит) или ниже;
• Пользователи, которые используют энергосберегающий режим питания, могут видеть панель управлению, показывающую отсутствие сетевого подключения при загрузке. Microsoft знает о проблеме и исследует её;
o Примечание: Панель управления будет обновляться после установки сетевого подключения, но это может занять до минуты;
• Пользователи сообщали, что видели черные плитки вместо игровых рисунков при просмотре своей коллекции;
• Некоторые игры в коллекции могут неправильно отображаться с пробным тегом в коллекции;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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