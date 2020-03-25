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Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.1816 для инсайдеров кольца Omega

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 13:18
  • Просмотров: 36


Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.1816 для инсайдеров кольца Omega.

Исправления

• Пользователи с элементами в очереди загрузки не должны видеть, как эти элементы исчезают после перезагрузки консоли;
• Исправлена проблема, из-за которой игры не отображались в разделе «Полная библиотека»;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;

Известные проблемы

• Пользователи, которые включили Dolby Atmos и установили настройки отображения консоли на 120 Гц с 36 битами на пиксель (12 бит), испытывают потерю звука Dolby Atmos в некоторых ситуациях;
o Обходной путь: Отключите 120 Гц или установите Video Fidelity с 30 битами на пиксель (10 бит) или ниже;
• Пользователи, которые используют энергосберегающий режим питания, могут видеть панель управлению, показывающую отсутствие сетевого подключения при загрузке. Microsoft знает о проблеме и исследует её;
o Примечание: Панель управления будет обновляться после установки сетевого подключения, но это может занять до минуты;
• Пользователи сообщали, что видели черные плитки вместо игровых рисунков при просмотре своей коллекции;
• Некоторые игры в коллекции могут неправильно отображаться с пробным тегом в коллекции;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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