Microsoft временно отключила возможность загрузки кастомных изображений в Xbox Live
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 16:08
- Просмотров: 132
Компания Microsoft временно отключила возможность загрузки кастомных изображений в Xbox Live.
Вот комментарий Microsoft:
Поскольку люди ищут в играх социальные связи, мы видим рекордные цифры по Xbox Game Pass, Xbox Live и Mixer. Чтобы упростить модерацию и обеспечить лучший опыт для нашего сообщества, мы вносим небольшие изменения. Мы временно отключили возможность загрузки кастомных игровых изображений, клубных фотографий и клубных фонов.
Илья Источник:
beta.support.xbox.com
beta.support.xbox.com
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