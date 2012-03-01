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Microsoft временно отключила возможность загрузки кастомных изображений в Xbox Live

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 16:08
  • Просмотров: 132


Компания Microsoft временно отключила возможность загрузки кастомных изображений в Xbox Live.

Вот комментарий Microsoft:

Поскольку люди ищут в играх социальные связи, мы видим рекордные цифры по Xbox Game Pass, Xbox Live и Mixer. Чтобы упростить модерацию и обеспечить лучший опыт для нашего сообщества, мы вносим небольшие изменения. Мы временно отключили возможность загрузки кастомных игровых изображений, клубных фотографий и клубных фонов.


Илья Источник:
beta.support.xbox.com
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