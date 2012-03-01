Поскольку люди ищут в играх социальные связи, мы видим рекордные цифры по Xbox Game Pass, Xbox Live и Mixer. Чтобы упростить модерацию и обеспечить лучший опыт для нашего сообщества, мы вносим небольшие изменения. Мы временно отключили возможность загрузки кастомных игровых изображений, клубных фотографий и клубных фонов.

Компания Microsoft временно отключила возможность загрузки кастомных изображений в Xbox Live.Вот комментарий Microsoft: