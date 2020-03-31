Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в апреле

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:05
  • Просмотров: 144


Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле 2020 года.

Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

•Project CARS 2;
• Knights of Pen and Paper Bundle;
• Fable Anniversary;
• Toybox Turbos;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • +2
Похожие новости
Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в марте

Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в марте

Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в феврале

Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в феврале

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в мае

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в мае

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в следующем месяце

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в следующем месяце




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 3
Гостей: 45
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync Илья
+12  
Новостей: 11618
+0  
Комментариев: 39427
+0  
Пользователей: 9986