Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в апреле
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:05
- Просмотров: 144
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
•Project CARS 2;
• Knights of Pen and Paper Bundle;
• Fable Anniversary;
• Toybox Turbos;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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