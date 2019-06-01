Контроллер Xbox Series X использует батарейки типа AA для гибкости

Все сводится к тому, что, когда разговариваешь с геймерами, это как бы поляризация, и есть сильный лагерь, который действительно хочет АА. Так что просто дать гибкость — это способ угодить обоим людям... Вы можете использовать аккумуляторную батарею, и она работает так же, как и на Elite, но это отдельная вещь.

Недавно Microsoft представила контроллер Xbox Series X. Это очень похоже на то, что пользователи имеют с Xbox One, но есть ряд усовершенствований, таких как текстурированные триггеры и многое другое. Тем не менее, он по-прежнему использует батарейки типа АА.Вот комментарий Джейсона Рональда:Узнать другие подробности можно здесь