Контроллер Xbox Series X использует батарейки типа AA для гибкости
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 14:56
- Просмотров: 144
Недавно Microsoft представила контроллер Xbox Series X. Это очень похоже на то, что пользователи имеют с Xbox One, но есть ряд усовершенствований, таких как текстурированные триггеры и многое другое. Тем не менее, он по-прежнему использует батарейки типа АА.
Вот комментарий Джейсона Рональда:
Все сводится к тому, что, когда разговариваешь с геймерами, это как бы поляризация, и есть сильный лагерь, который действительно хочет АА. Так что просто дать гибкость — это способ угодить обоим людям... Вы можете использовать аккумуляторную батарею, и она работает так же, как и на Elite, но это отдельная вещь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
eurogamer.net
eurogamer.net
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