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Контроллер Xbox Series X использует батарейки типа AA для гибкости

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 14:56
  • Просмотров: 144


Недавно Microsoft представила контроллер Xbox Series X. Это очень похоже на то, что пользователи имеют с Xbox One, но есть ряд усовершенствований, таких как текстурированные триггеры и многое другое. Тем не менее, он по-прежнему использует батарейки типа АА.

Вот комментарий Джейсона Рональда:

Все сводится к тому, что, когда разговариваешь с геймерами, это как бы поляризация, и есть сильный лагерь, который действительно хочет АА. Так что просто дать гибкость — это способ угодить обоим людям... Вы можете использовать аккумуляторную батарею, и она работает так же, как и на Elite, но это отдельная вещь.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
eurogamer.net
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