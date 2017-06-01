Microsoft не будет откладывать релиз Xbox Series X (Обновлено)

С эпидемией COVID-19, вызывающей задержки для программного обеспечения, аппаратного обеспечения и почти всего, можно было бы подумать, что у следующего поколения игровых консолей будет такая же судьба. Глава Xbox Фил Спенсер официально заявил, что это не относится к релизу Xbox Series X, который не будет остановлен.В интервью IGN Фил Спенсер рассказал о ситуации между релизом Xbox Series X и смертельным вирусом COVID-19.Несмотря на нежелание Microsoft откладывать релиз Xbox Series X, Спенсер заявил, что компания заботится о безопасности каждого члена команды Series X.Фил Спенсер также предоставил дополнительный контекст вокруг удаления HDMI-входа, разъёма SP/DIF и ИК-передатчика в Xbox Series X.