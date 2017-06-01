Microsoft не будет откладывать релиз Xbox Series X (Обновлено)
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 16:02
- Просмотров: 132
С эпидемией COVID-19, вызывающей задержки для программного обеспечения, аппаратного обеспечения и почти всего, можно было бы подумать, что у следующего поколения игровых консолей будет такая же судьба. Глава Xbox Фил Спенсер официально заявил, что это не относится к релизу Xbox Series X, который не будет остановлен.
В интервью IGN Фил Спенсер рассказал о ситуации между релизом Xbox Series X и смертельным вирусом COVID-19.
Несмотря на нежелание Microsoft откладывать релиз Xbox Series X, Спенсер заявил, что компания заботится о безопасности каждого члена команды Series X.
Update: Фил Спенсер также предоставил дополнительный контекст вокруг удаления HDMI-входа, разъёма SP/DIF и ИК-передатчика в Xbox Series X.
Илья Источник:
youtube.com
youtube.com
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