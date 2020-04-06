Компания Microsoft проведёт новый эпизод Inside Xbox 7 апреля
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:12
- Просмотров: 74
Microsoft проведёт очередной эпизод Inside Xbox 7 апреля 2020 года.
Этот эпизод будет сосредоточен на Xbox Series X, Gounded, Gears Tactics, Sea of Thieves, Xbox Game Pass, ID@Xbox и многом другом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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