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Microsoft анонсировала Project xCloud Preview для Западной Европы

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 14:40
  • Просмотров: 73


Компания Microsoft анонсировала Project xCloud Preview для Западной Европы.

Вот список стран:

• Бельгия;
• Дания;
• Финляндия;
• Франция;
• Германия;
• Ирландия;
• Италия;
• Нидерланды;
• Норвегия;
• Испания;
• Швеция;

Microsoft знает о том, что развертывание xCloud создаст нагрузку на пропускную способность в этих регионах, учитывая ситуацию, связанную с пандемией COVID-19. Таким образом, компания начнет работу только тогда, когда уверена, что это целесообразно.

Пользователи Android, проживающие в перечисленных регионах, могут зарегистрироваться для участия в Project xCloud Preview, начиная с сегодняшнего дня, перейдя сюда.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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