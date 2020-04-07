Microsoft добавила несколько новых игр в Project xCloud Preview для Android
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 03:39
- Просмотров: 53
Компания Microsoft добавила несколько новых игр в Project xCloud Preview для Android.
Вот список новых игр:
• The Sims 4;
• Unravel Two;
• Dragon Age: Inquisition;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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