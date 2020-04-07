Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft добавила несколько новых игр в Project xCloud Preview для Android

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 03:39
  • Просмотров: 53

Microsoft добавила несколько новых игр в Project xCloud Preview для Android

Компания Microsoft добавила несколько новых игр в Project xCloud Preview для Android.

Вот список новых игр:

• The Sims 4;
• Unravel Two;
• Dragon Age: Inquisition;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft анонсировала Project xCloud Preview для Западной Европы

Microsoft анонсировала Project xCloud Preview для Западной Европы

Microsoft добавила 5 новых игр в Project xCloud Preview для Android

Microsoft добавила 5 новых игр в Project xCloud Preview для Android

Project xCloud получил еще 3 игры

Project xCloud получил еще 3 игры

Project xCloud Preview будет доступен в Канаде с 29 января

Project xCloud Preview будет доступен в Канаде с 29 января

Project xCloud Preview получил более 10 новых игр

Project xCloud Preview получил более 10 новых игр




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 2
Гостей: 35
Роботы: Google Yandex Mail Ru
Cedrickkeync DavidFlozy
+11  
Новостей: 11654
+1  
Комментариев: 39429
+0  
Пользователей: 9986