Фил Спенсер анонсировал Xbox Game Pass для Японии
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 05:37
- Просмотров: 103
В то время как сервис Xbox Game Pass является основной точкой продаж для бренда Xbox, он не был доступен в некоторых странах, включая Японию. Это скоро изменится, так как Фил Спенсер, глава Xbox, записал видео в своем домашнем офисе, чтобы рассказать, что Xbox Game Pass будет доступен в Японии 14 апреля.
Учитывая, как Фил Спенсер и другие сотрудники Xbox работают дома из-за пандемии COVID-19, это, безусловно, хороший способ сделать анонс. Пользователи смогут купить Xbox Game Pass Ultimate за ¥1100, Xbox Game Pass for Console за ¥850 или Xbox Game Pass for PC за ¥425.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.microsoft.com
news.microsoft.com
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