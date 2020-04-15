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Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в апреле

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:15
  • Просмотров: 106


Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.

Вот список игр для ПК:

• Gato Roboto – 21 апреля;
• Deliver Us The Moon – 23 апреля;
• Gears Tactics – 28 апреля;
• HyperDot – 30 апреля;
• Levelhead – 30 апреля;
• The Long Dark – скоро;
• Machinarium – скоро;



Вот список игр для консолей:

• The Long Dark – 16 апреля;
• Gato Roboto – 21 апреля;
• Deliver Us The Moon – 23 апреля;
• HyperDot – 30 апреля;
• Levelhead – 30 апреля;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:

• The Banner Saga 2;
• Bomber Crew;
• Full Metal Furies;
• Ruiner;
• Silence: The Whispered World 2;
• Smoke and Sacrifice;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• The Banner Saga 2;
• Bomber Crew;
• Braid;
• Fallout 4;
• Full Metal Furies;
• Metal Slug 3;
• Ruiner;
• Silence: The Whispered World 2;
• Smoke and Sacrifice;
• Wolfenstein: The New Order;

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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