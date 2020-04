Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в апреле

здесь

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• Gato Roboto – 21 апреля;• Deliver Us The Moon – 23 апреля;• Gears Tactics – 28 апреля;• HyperDot – 30 апреля;• Levelhead – 30 апреля;• The Long Dark – скоро;• Machinarium – скоро;Вот список игр для консолей:• The Long Dark – 16 апреля;• Gato Roboto – 21 апреля;• Deliver Us The Moon – 23 апреля;• HyperDot – 30 апреля;• Levelhead – 30 апреля;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• The Banner Saga 2;• Bomber Crew;• Full Metal Furies;• Ruiner;• Silence: The Whispered World 2;• Smoke and Sacrifice;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• The Banner Saga 2;• Bomber Crew;• Braid;• Fallout 4;• Full Metal Furies;• Metal Slug 3;• Ruiner;• Silence: The Whispered World 2;• Smoke and Sacrifice;• Wolfenstein: The New Order;Узнать другие подробности можно здесь