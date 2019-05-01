В сеть утёк трейлер с бандлом Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 12:00
- Просмотров: 77
В сеть попал трейлер с бандлом Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition. Несколько дней назад утечка Amazon сумела испортить сюрприз, но хорошо иметь подтверждение нового оборудования, которое поступает от официального источника.
Эта утечка показала, что дизайн вдохновлен Джонни Сильверхендом, которого сыграл Киану Ривз. Консоль Xbox One X оснащена кастомными панелями спереди, светящимися в темноте надписью сзади, а также лазерными гравюрами и дополнительными светодиодами.
Согласно трейлеру, Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition выйдет в июне этого года. Более того, любой, кто приобретет версию RPG для Xbox One, получит бесплатное обновление до версии Xbox Series X, когда она выйдет.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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