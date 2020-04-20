Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft анонсировала бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 18:46
  • Просмотров: 114


Компания Microsoft анонсировала бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition.

Линейка включает в себя потрясающую ограниченную версию консоли Xbox One X, соответствующий контроллер, гарнитуру, Cyberpunk 2077 Limited Edition Xbox Pro Charging Stand и внешние жёсткие диски на 2 и 5 ТБ.



Бандл состоит из ограниченного выпуска Xbox One X, соответствующего контроллера, полной цифровой версии игры Cyberpunk 2077, а также 1 месяца подписки на Xbox Game Pass и Xbox Live Gold.











Чтобы ознакомиться с остальным оборудованием, включая Cyberpunk 2077 Limited Edition Xbox Pro Charging Stand, вы должны перейти сюда.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
В сеть утёк трейлер с бандлом Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition

В сеть утёк трейлер с бандлом Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition

Microsoft анонсирует бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 20 апреля

Microsoft анонсирует бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 20 апреля

Microsoft анонсировала бандл Xbox One X Gears 5 Limited Edition

Microsoft анонсировала бандл Xbox One X Gears 5 Limited Edition

Microsoft выпустит Xbox One S Fortnite Limited Edition 7 июня

Microsoft выпустит Xbox One S Fortnite Limited Edition 7 июня

Microsoft выпустит Xbox One S Fortnite Limited Edition

Microsoft выпустит Xbox One S Fortnite Limited Edition




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
+2  
Новостей: 11706
+1  
Комментариев: 39430
+0  
Пользователей: 9986