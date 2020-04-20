Microsoft анонсировала бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 18:46
- Просмотров: 114
Компания Microsoft анонсировала бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition.
Линейка включает в себя потрясающую ограниченную версию консоли Xbox One X, соответствующий контроллер, гарнитуру, Cyberpunk 2077 Limited Edition Xbox Pro Charging Stand и внешние жёсткие диски на 2 и 5 ТБ.
Бандл состоит из ограниченного выпуска Xbox One X, соответствующего контроллера, полной цифровой версии игры Cyberpunk 2077, а также 1 месяца подписки на Xbox Game Pass и Xbox Live Gold.
Чтобы ознакомиться с остальным оборудованием, включая Cyberpunk 2077 Limited Edition Xbox Pro Charging Stand, вы должны перейти сюда.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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