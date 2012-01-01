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Microsoft работает над Xbox Series S и беспроводной гарнитурой Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 20:01
  • Просмотров: 85


Компания Microsoft работает над новинками Xbox.

Xbox Series S (Xbox Lockhart)



Согласно некоторым более ранним сведениям о Xbox Lockhart и Xbox Series X, ожидается, что Lockhart будет точкой входа в игры следующего поколения, и она должна заменить Xbox One X. Эта система спроектирована так, чтобы быть доступной, но будет предлагать аспекты опыта следующего поколения, которые в настоящее время недоступны консолям прошлого поколения, предположительно в виде скорости загрузки и, возможно, некоторой ограниченной трассировки лучей.

Недавно стало известно о том, что сотрудники Xbox начали работать с Lockhart дома, чтобы можно было получить систему и начать обеспечивать обратную связь и тестирование.

Новая беспроводная гарнитура



В дополнение к тому, что Lockhart переезжает из лаборатории в дома внутренних тестировщиков Microsoft, есть сведения о том, что команда Xbox разрабатывает замену для Xbox Stereo Headset. Если источники информации точны, то новая гарнитура будет полностью беспроводной, совместимой с Xbox, ПК и мобильными устройствами, предположительно через отдельные беспроводные сигналы Bluetooth и Xbox.

Это может быть ответом Xbox на Surface Headphones, хотя некоторые более «премиальные» функции были исключены.

А как насчет событий Microsoft Xbox этой весной?

Всё говорит о том, что май станет очень важным месяцем для Xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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