Подписчики Xbox Game Pass for Console получат игру Red Dead Redemption 2 в мае
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 17:50
- Просмотров: 79
Подписчики Xbox Game Pass for Console получат игру Red Dead Redemption 2 в мае.
Вот список игр для консолей:
• Red Dead Redemption 2 – 7 мая;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Grand Theft Auto V – 7 мая;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 53
Пользователей: 0
Гостей: 53
Роботы: Google Yandex Rambler
Пользователей: 0
Гостей: 53
Роботы: Google Yandex Rambler
+7Новостей: 11725
+1Комментариев: 39431
+0Пользователей: 9986