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Подписчики Xbox Game Pass for Console получат игру Red Dead Redemption 2 в мае

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 17:50
  • Просмотров: 79


Подписчики Xbox Game Pass for Console получат игру Red Dead Redemption 2 в мае.

Вот список игр для консолей:

• Red Dead Redemption 2 – 7 мая;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Grand Theft Auto V – 7 мая;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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