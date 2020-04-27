Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2814 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 01:38
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2814 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.
Исправления
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
Известные проблемы
• Пользователи, которые включили Dolby Atmos и установили настройки отображения консоли на 120 Гц с 36 битами на пиксель (12 бит), испытывают потерю звука Dolby Atmos в некоторых ситуациях;
o Обходной путь: Отключите 120 Гц или установите Video Fidelity с 30 битами на пиксель (10 бит) или ниже;
• Некоторые пользователи сообщают, что их клипы не записывают всю запрашиваемую длину. Об этом сообщается для клипов 4K и клипов не 4K. Microsoft исследует проблемму;
• Некоторые пользователи сообщают, что они не видят Gamerpics или информацию профиля на вкладке «Друзья». Microsoft исследует проблему;
• Microsoft получила сообщения о том, что на вкладке «Друзья» отображается неправильный статус друзей онлайн/оффлайн;
• Пользователи сообщали, что видели черные плитки вместо игровых рисунков при просмотре своей коллекции;
o Примечание: Microsoft все еще исследует проблему, пожалуйста, сообщите о проблеме снова из консоли, если вы сделали это с помощью предыдущего обновления и все еще наблюдаете это поведение;
• Некоторые игры в коллекции могут неправильно отображаться с пробным тегом в коллекции;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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