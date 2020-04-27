Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2814 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 01:38
  • Просмотров: 61


Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2814 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.

Исправления

• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;

Известные проблемы

• Пользователи, которые включили Dolby Atmos и установили настройки отображения консоли на 120 Гц с 36 битами на пиксель (12 бит), испытывают потерю звука Dolby Atmos в некоторых ситуациях;
o Обходной путь: Отключите 120 Гц или установите Video Fidelity с 30 битами на пиксель (10 бит) или ниже;
• Некоторые пользователи сообщают, что их клипы не записывают всю запрашиваемую длину. Об этом сообщается для клипов 4K и клипов не 4K. Microsoft исследует проблемму;
• Некоторые пользователи сообщают, что они не видят Gamerpics или информацию профиля на вкладке «Друзья». Microsoft исследует проблему;
• Microsoft получила сообщения о том, что на вкладке «Друзья» отображается неправильный статус друзей онлайн/оффлайн;
• Пользователи сообщали, что видели черные плитки вместо игровых рисунков при просмотре своей коллекции;
o Примечание: Microsoft все еще исследует проблему, пожалуйста, сообщите о проблеме снова из консоли, если вы сделали это с помощью предыдущего обновления и все еще наблюдаете это поведение;
• Некоторые игры в коллекции могут неправильно отображаться с пробным тегом в коллекции;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2209 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2209 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19031.1205 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19031.1205 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One 19H1 Build 18363.7094 для инсайдеров кольца Alpha

Microsoft выпустила сборку Xbox One 19H1 Build 18363.7094 для инсайдеров кольца Alpha

Microsoft выпустила сборку Xbox One 19H1 Build 18362.6039 для инсайдеров кольца Alpha

Microsoft выпустила сборку Xbox One 19H1 Build 18362.6039 для инсайдеров кольца Alpha

Microsoft выпустила сборку Xbox One 19H2 Build 18363.7004 для инсайдеров кольца Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One 19H2 Build 18363.7004 для инсайдеров кольца Skip Ahead




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 11737
+0  
Комментариев: 39431
+0  
Пользователей: 9986