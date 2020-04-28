Xbox Live Gold получит несколько бесплатных игр в мае
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 20:32
- Просмотров: 27
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в мае 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• V-Rally 4;
• Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr;
• Sensible World of Soccer;
• Overlord II;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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