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Фил Спенсер: Xbox Series X изменит игры так же резко, как и переход от 2D-игр к 3D

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 01:13
  • Просмотров: 108


Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что следующее поколение игровых консолей будет столь же впечатляющим, как и переход от 2D-игр к 3D.

Отвечая поклоннику, Спенсер заявил, что скачок графического качества с Xbox One на Xbox Series X является огромным драматическим сдвигом, которого индустрия не видела с момента появления 3D-консолей в 90-х годах.



Поклонник спросил Фила Спенсера о том, какие технологии, по мнению главы Xbox, поддерживают этот технологический прогресс, указав в качестве основных направлений рост трассировки лучей и фотограмметрии.
Илья Источник:
twitter.com/XboxP3
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