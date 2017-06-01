Фил Спенсер: Xbox Series X изменит игры так же резко, как и переход от 2D-игр к 3D

RT on console will be great. I'm very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD. — Phil Spencer (@XboxP3) April 27, 2020

Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что следующее поколение игровых консолей будет столь же впечатляющим, как и переход от 2D-игр к 3D.Отвечая поклоннику, Спенсер заявил, что скачок графического качества с Xbox One на Xbox Series X является огромным драматическим сдвигом, которого индустрия не видела с момента появления 3D-консолей в 90-х годах.Поклонник спросил Фила Спенсера о том, какие технологии, по мнению главы Xbox, поддерживают этот технологический прогресс, указав в качестве основных направлений рост трассировки лучей и фотограмметрии.