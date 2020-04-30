Xbox Game Pass насчитывает более 10 миллионов подписчиков
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 18:31
- Просмотров: 81
Вчера Microsoft анонсировала финансовый отчёт за третий квартал 2020 финансового года, который закончился 31 марта. Компания также сообщила, что Xbox Game Pass, сервис подписки на игры, теперь имеет 10 миллионов пользователей из 41 страны мира, и что Xbox Live имеет почти 90 миллионов активных пользователей.
Эти цифры появляются в то время, когда люди вынуждены оставаться дома, а игры становятся все более популярной формой развлечений. Участники Xbox Game Pass также начали больше взаимодействовать с сообществом, поскольку пандемия COVID-19 стала более распространенной. Microsoft заявила, что подписчики Game Pass добавили 23 миллиона друзей с марта, что составляет 70% роста дружбы.
Кроме того, они играли вдвое больше, чем раньше, а в многопользовательских играх время игры увеличилось на 130%. Этот рост особенно заметен в Африке и на Ближнем Востоке, где многопользовательские игры взлетели на 240%, а затем в Австралии и Новой Зеландии - на 163%. Наименьший рост наблюдается в Азии, где многопользовательские игры выросли на 49%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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