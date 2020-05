Геймеры из Новой Зеландии могут попробовать Xbox All Access через оператора мобильной связи

Геймеры из Новой Зеландии теперь могут попробовать Xbox All Access через оператора мобильной связи.Предлагаемые Spark планы Xbox All Access включают Xbox One X и Xbox One S. Версия All-Digital не предлагается.Бандл Xbox One S можно приобрести за NZD$32 в месяц, а бандл Xbox One X - за NZD$39 в месяц. Оба поставляются с Forza Horizon 4, LEGO Speed Champions и add-on, а также двумя годами Xbox Live Gold и Xbox Game Pass, которые открывают около 100 видеоигр на ротационной основе.На веб-сайте Spark нет упоминаний о каких-либо предложениях по обновлению до Xbox Series X, но официальный Twitter-аккаунт Spark намекнул на скорый релиз данного варианта.