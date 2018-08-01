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Геймеры из Новой Зеландии могут попробовать Xbox All Access через оператора мобильной связи

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 16:29
  • Просмотров: 77


Геймеры из Новой Зеландии теперь могут попробовать Xbox All Access через оператора мобильной связи.

Предлагаемые Spark планы Xbox All Access включают Xbox One X и Xbox One S. Версия All-Digital не предлагается.

Бандл Xbox One S можно приобрести за NZD$32 в месяц, а бандл Xbox One X - за NZD$39 в месяц. Оба поставляются с Forza Horizon 4, LEGO Speed Champions и add-on, а также двумя годами Xbox Live Gold и Xbox Game Pass, которые открывают около 100 видеоигр на ротационной основе.

На веб-сайте Spark нет упоминаний о каких-либо предложениях по обновлению до Xbox Series X, но официальный Twitter-аккаунт Spark намекнул на скорый релиз данного варианта.
Илья Источник:
twitter.com/SparkNZ
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