Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft признала провал презентации игр на Inside Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 22:29
  • Просмотров: 103


Демонстрация игр на Inside Xbox вызвала разочарование у многих поклонников Xbox. Когда многие ожидали увидеть реальный геймплей игр следующего поколения, таких как Assassin's Creed: Valhalla, Microsoft продемонстрировала кинематографические трейлеры с очень небольшим количеством геймплея.

Честно говоря, команда Xbox не обещала нам крупных анонсов на Inside Xbox.

Тем не менее, использование слова «геймплей» привело к тому, что большинство поклонников Xbox ожидали увидеть настоящие игры, а не трейлеры, которые мы обычно видим на E3 или других игровых мероприятиях. Майк Ибарра, вероятно, выразил общее чувство разочарования, вызванное неоднозначным использованием слова «геймплей».



Аарон Гринберг признал, что компания установила «неправильные ожидания» в отношении демонстрации игр следующего поколения.

Илья Источник:
twitter.com/aarongreenberg
  • 0
Похожие новости
Microsoft продемонстрировала множество игр для Xbox Series X на мероприятии Inside Xbox

Microsoft продемонстрировала множество игр для Xbox Series X на мероприятии Inside Xbox

Microsoft продемонстрировала значок «Оптимизировано для Xbox Series X»

Microsoft продемонстрировала значок «Оптимизировано для Xbox Series X»

Microsoft провела очередной эпизод Inside Xbox

Microsoft провела очередной эпизод Inside Xbox

Главные анонсы очередного эпизода Inside Xbox

Главные анонсы очередного эпизода Inside Xbox

Очередной эпизод Inside Xbox пройдёт 17 мая

Очередной эпизод Inside Xbox пройдёт 17 мая




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+8  
Новостей: 11807
+0  
Комментариев: 39434
+0  
Пользователей: 9986