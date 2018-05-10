Microsoft признала провал презентации игр на Inside Xbox

To me it means a snapshot of what it *is* like for a real person to play, with a controller, on that particular build of the game controlling the experience as the game has intended. Making the terminology even more confusing was an incredibly odd move. — Mike Ybarra (@Qwik) May 7, 2020

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. ???????????? — Aaron Greenberg ????????‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 8, 2020

Демонстрация игр на Inside Xbox вызвала разочарование у многих поклонников Xbox. Когда многие ожидали увидеть реальный геймплей игр следующего поколения, таких как Assassin's Creed: Valhalla, Microsoft продемонстрировала кинематографические трейлеры с очень небольшим количеством геймплея.Честно говоря, команда Xbox не обещала нам крупных анонсов на Inside Xbox.Тем не менее, использование слова «геймплей» привело к тому, что большинство поклонников Xbox ожидали увидеть настоящие игры, а не трейлеры, которые мы обычно видим на E3 или других игровых мероприятиях. Майк Ибарра, вероятно, выразил общее чувство разочарования, вызванное неоднозначным использованием слова «геймплей».Аарон Гринберг признал, что компания установила «неправильные ожидания» в отношении демонстрации игр следующего поколения.