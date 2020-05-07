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Microsoft выпустила Xbox One May 2020 Update

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 17:09
  • Просмотров: 119

Microsoft выпустила Xbox One May 2020 Update

Компания Microsoft выпустила Xbox One May 2020 Update.

Руководство еще проще в использовании

Команда Xbox усердно работает над тем, чтобы сделать Xbox One Guide незаменимым помощником во всем, что вам нужно для быстрого и удобного доступа к вашей консоли. В прошлом месяце Microsoft представила новые вкладки руководства, которые позволили вам быстро перейти в чат или изменить настройки, играя в ваши любимые игры. Теперь компания улучшает способность ориентироваться в клубах и друзьях!





Вкладки «Люди» и «Клубы» руководства получили улучшения, чтобы закрепить этот опыт. Теперь вы можете найти «Откройте для себя клубы» на вкладке «Клубы», что позволяет пользователям находить больше предложений для вступления в некоторые замечательные сообщества. Функция «Предложения друзей» теперь находится в разделе «Найти кого-то» на вкладке «Друзья», что упрощает поиск людей, которых вы, возможно, знаете в Xbox Live!

Эти дополнения к упрощенному руководству могут меняться со временем.

Связь с сообществом Xbox



Microsoft хочет, чтобы вы чувствовали себя связанным с тем, что происходит в вашем уголке Xbox Live и с остальной частью сообщества! Обновленная страница «Сообщество» на Xbox One проясняет, откуда приходит ваш контент и как исследовать все, что может предложить Xbox Live. Этот улучшенный макет разбивает страницу на четыре новых канала:

• Поделиться с друзьями;
• Официальные посты из игр;
• Клубная деятельность;
• Популярное на Xbox Live;

Перейдите на страницу «Сообщество» с Xbox One Home Dashboard и узнайте, какой потрясающий внутриигровой контент захватывается.

Улучшения добавлены в потоки и библиотеки

Microsoft уже рассказала о некоторых впечатлениях от May Update для Xbox One. Эти две функции могут показаться более тонкими, но их влияние на ваш опыт огромно!



Благодаря изменениям, внесенным в раздел «Мои игры и приложения», вы больше отвечаете за управление своей коллекцией, чем когда-либо прежде. Чтобы продолжить усилия по упрощению сортировки и управления вашей постоянно растущей библиотекой, Microsoft добавила дополнительные функции к опции «Фильтр»: жанр и количество игроков. Попробуйте это с Surprise Me! Кнопка даст вам еще больше удовлетворительных результатов, когда вы ищете что-то другое, чтобы играть.



Нажмите на изображение для демонстрации


Ваш энтузиазм в отношении Mixer побуждает компанию улучшать работу Mixer Dashboard как для стримеров, так и для зрителей! В мае пользователи увидят одно изменение в Xbox One, которое значительно улучшит потоки просмотра.

Живые миниатюры предварительного просмотра трансляции Mixer позволяют намного легче заглянуть в поток, прежде чем прыгать в него.

Напомню, что подгруппа пользователей также может видеть дополнительные функции, которые здесь не перечислены. Эти функции включены только для части аудитории Xbox Insider, чтобы оценить интерес и собрать отзывы.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.xbox.com
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