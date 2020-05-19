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Microsoft хочет видеть инсайдеров Xbox в кольцах Alpha и Alpha Skip Ahead

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 15:30
  • Просмотров: 0


Компания Microsoft хочет видеть инсайдеров Xbox в кольцах Alpha и Alpha Skip Ahead.

Чем отличаются эти кольца?

Alpha Skip Ahead – Кольцо «только по приглашению», которое получает предварительные версии будущих версий ОС Xbox One;
o «Функциональный» релиз означает, что эти сборки могут быть не выпущены в GA в течение некоторого времени. Как таковые, они могут содержать функции, отличные от других колец;
Alpha – Кольцо «только по приглашению», которое получает предварительные сборки следующего грядущего релиза ОС Xbox One;
o Это означает, что это предварительная версия сборки, которая будет доставлена широкой аудитории (GA) далее;
o Alpha получает предварительный релиз следующей предстоящей сборки перед любым другим кольцом;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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