Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июне
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:11
- Просмотров: 89
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июне 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Shantae and the Pirate’s Curse;
• Coffee Talk;
• Destroy All Humans!;
• Sine Mora;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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