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Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июне

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:11
  • Просмотров: 89


Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июне 2020 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Shantae and the Pirate’s Curse;
• Coffee Talk;
• Destroy All Humans!;
• Sine Mora;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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