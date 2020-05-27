Microsoft анонсировала приложение Xbox Family Settings (Preview)
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 19:07
- Просмотров: 86
Компания Microsoft анонсировала приложение Xbox Family Settings (Preview).
Вот список функций данного приложения:
• Ограничения времени на экране – устанавливайте ограничения для каждого дня недели, например, у вас есть возможность разрешить больше времени в выходные дни или сократить время в течение школьной недели;
• Фильтры контента – устанавливайте фильтры в зависимости от возраста каждого ребенка; 8-летний ребенок может получить доступ только к играм с рейтингом E, и ему будет заблокирован доступ к слишком зрелым играм;
• Настройки игры и общения – блокируйте весь доступ к игре и общению с другими игроками, ограничьте доступ до «только для друзей» или предоставьте разрешение старшим детям играть и общаться со «всеми»;
• Отчеты об активности – просматривайте ежедневные и еженедельные отчеты об активности каждого ребенка, чтобы понять, как они проводят свое время на Xbox;
• В конце этого года родители смогут просматривать и управлять списком друзей своего ребенка, а также одобрять или отклонять запросы на добавление новых друзей с помощью уведомлений, отправляемых в приложение;
Вы можете скачать приложение здесь и здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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