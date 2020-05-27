Microsoft добавила новые игры в Project xCloud Preview для Android
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 19:44
- Просмотров: 67
Компания Microsoft добавила новые игры в Project xCloud Preview для Android.
Вот список новых игр:
• Ori & the Will of the Wisps;
• Batman: Arkham Knight;
• Mortal Kombat X;
•LEGO Batman 3: Beyond Gotham;
•Pillars of Eternity;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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Илья
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