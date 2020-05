Нажмите на изображение для демонстрации

Компания Microsoft выпустила May 2020 Xbox One Update.Команда Xbox усердно работает над тем, чтобы сделать Xbox One Guide незаменимым помощником во всем, что вам нужно для быстрого и удобного доступа к вашей консоли. В прошлом месяце Microsoft представила новые вкладки руководства, которые позволили вам быстро перейти в чат или изменить настройки, играя в ваши любимые игры. Теперь компания улучшает способность ориентироваться в клубах и друзьях!Вкладки «Люди» и «Клубы» руководства получили улучшения, чтобы закрепить этот опыт. Теперь вы можете найти «Откройте для себя клубы» на вкладке «Клубы», что позволяет пользователям находить больше предложений для вступления в некоторые замечательные сообщества. Функция «Предложения друзей» теперь находится в разделе «Найти кого-то» на вкладке «Друзья», что упрощает поиск людей, которых вы, возможно, знаете в Xbox Live!Эти дополнения к упрощенному руководству могут меняться со временем.Microsoft хочет, чтобы вы чувствовали себя связанным с тем, что происходит в вашем уголке Xbox Live и с остальной частью сообщества! Обновленная страница «Сообщество» на Xbox One проясняет, откуда приходит ваш контент и как исследовать все, что может предложить Xbox Live. Этот улучшенный макет разбивает страницу на четыре новых канала:• Поделиться с друзьями;• Официальные посты из игр;• Клубная деятельность;• Популярное на Xbox Live;Перейдите на страницу «Сообщество» с Xbox One Home Dashboard и узнайте, какой потрясающий внутриигровой контент захватывается.Microsoft уже рассказала о некоторых впечатлениях от May Update для Xbox One. Эти две функции могут показаться более тонкими, но их влияние на ваш опыт огромно!Благодаря изменениям, внесенным в раздел «Мои игры и приложения», вы больше отвечаете за управление своей коллекцией, чем когда-либо прежде. Чтобы продолжить усилия по упрощению сортировки и управления вашей постоянно растущей библиотекой, Microsoft добавила дополнительные функции к опции «Фильтр»: жанр и количество игроков. Попробуйте это с Surprise Me! Кнопка даст вам еще больше удовлетворительных результатов, когда вы ищете что-то другое, чтобы играть.Ваш энтузиазм в отношении Mixer побуждает компанию улучшать работу Mixer Dashboard как для стримеров, так и для зрителей! В мае пользователи увидят одно изменение в Xbox One, которое значительно улучшит потоки просмотра.Живые миниатюры предварительного просмотра трансляции Mixer позволяют намного легче заглянуть в поток, прежде чем прыгать в него.Узнать другие подробности можно здесь