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Скриншоты приложения Mercury

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 22:59
  • Просмотров: 61


Ресурс Windows Community опубликовал скриншоты приложения Mercury. Ранее стало известно, что Mercury является кодовым название предстоящего редизайна Xbox Store.

















Стоит отметить, что редизайн будет иметь закругленные края, акриловые текстуры и новый стиль шрифта.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thecommunity.ru
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