Скриншоты приложения Mercury
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 22:59
- Просмотров: 61
Ресурс Windows Community опубликовал скриншоты приложения Mercury. Ранее стало известно, что Mercury является кодовым название предстоящего редизайна Xbox Store.
Стоит отметить, что редизайн будет иметь закругленные края, акриловые текстуры и новый стиль шрифта.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thecommunity.ru
thecommunity.ru
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