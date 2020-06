Бандлы Xbox One используют функцию Digital Direct для выкупа бесплатного контента

Компания Microsoft представила функцию Digital Direct, которая позволяет потребителям использовать весь цифровой контент, включенный в бандл Xbox One, во время процесса установки.Эта новая функция была замечена потребителями, которые приобрели бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition. Поскольку игра не будет выпущена до сентября, потребители уже могут использовать Digital Direct для выкупа игры, войдя в свою учетную запись Microsoft после загрузки консоли.Microsoft анонсировала функцию Digital Direct на этой странице , хотя Брэд Сэмс затронул её еще в декабре 2018 года, когда она имела кодовое название Roma. Хотя эта новая функция более удобна для потребителей, она также менее гибкая, чем цифровые коды, которые раньше включались в бандлы Xbox One: благодаря Digital Direct весь цифровой контент (игры, подписки Xbox Game Pass и Xbox Live Gold), включенный в бандл Xbox One, будет прикреплен к первой учетной записи Microsoft, которая его выкупит.Узнать другие подробности можно здесь