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Бандлы Xbox One используют функцию Digital Direct для выкупа бесплатного контента

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 20:38
  • Просмотров: 96


Компания Microsoft представила функцию Digital Direct, которая позволяет потребителям использовать весь цифровой контент, включенный в бандл Xbox One, во время процесса установки.

Эта новая функция была замечена потребителями, которые приобрели бандл Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition. Поскольку игра не будет выпущена до сентября, потребители уже могут использовать Digital Direct для выкупа игры, войдя в свою учетную запись Microsoft после загрузки консоли.

Бандлы Xbox One используют функцию Digital Direct для выкупа бесплатного контента


Microsoft анонсировала функцию Digital Direct на этой странице, хотя Брэд Сэмс затронул её еще в декабре 2018 года, когда она имела кодовое название Roma. Хотя эта новая функция более удобна для потребителей, она также менее гибкая, чем цифровые коды, которые раньше включались в бандлы Xbox One: благодаря Digital Direct весь цифровой контент (игры, подписки Xbox Game Pass и Xbox Live Gold), включенный в бандл Xbox One, будет прикреплен к первой учетной записи Microsoft, которая его выкупит.





Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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