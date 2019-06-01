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Xbox Lockhart засветилась в файлах Windows 10

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 20:03
  • Просмотров: 44

Xbox Lockhart засветилась в файлах Windows 10

Xbox Lockhart упоминается в файлах Windows 10.



Пользователь под ником «TitleOS» обнаружил, что Lockhart упоминается вместе со своими собратьями: Xbox Durango (Xbox One), Xbox Scorpio (Xbox One X) и Xbox Anaconda (Xbox Series X).

Наряду с Anaconda, файлы Windows содержат ссылки на методы профилирования, разработанные специально для системы Lockhart.
Илья Источник:
twitter.com/XB1_HexDecimal
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