Xbox Lockhart засветилась в файлах Windows 10
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 20:03
- Просмотров: 44
Xbox Lockhart упоминается в файлах Windows 10.
https://t.co/ctdvPmLVSm pic.twitter.com/h0nTPYxJwR— TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 1, 2020
Пользователь под ником «TitleOS» обнаружил, что Lockhart упоминается вместе со своими собратьями: Xbox Durango (Xbox One), Xbox Scorpio (Xbox One X) и Xbox Anaconda (Xbox Series X).
Наряду с Anaconda, файлы Windows содержат ссылки на методы профилирования, разработанные специально для системы Lockhart.
Илья Источник:
twitter.com/XB1_HexDecimal
twitter.com/XB1_HexDecimal
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Илья
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