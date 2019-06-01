Xbox Lockhart засветилась в файлах Windows 10

Xbox Lockhart упоминается в файлах Windows 10.Пользователь под ником «TitleOS» обнаружил, что Lockhart упоминается вместе со своими собратьями: Xbox Durango (Xbox One), Xbox Scorpio (Xbox One X) и Xbox Anaconda (Xbox Series X).Наряду с Anaconda, файлы Windows содержат ссылки на методы профилирования, разработанные специально для системы Lockhart.