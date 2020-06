Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в июне

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• Bard’s Tale Remastered and Resnarkled – 18 июня;• Battlefleet Gothic Armada 2 – 11 июня;• Battletech – 11 июня;• Dungeon of the Endless – 11 июня;• No Man’s Sky – 11 июня;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Book of Demons – 15 июня;• Everspace – 15 июня;• Riptide GP: Renegade – 15 июня;• Riverbond – 15 июня;• Samorost 3 – 15 июня;• Superhot – 15 июня;• Supermarket Shriek – 15 июня;• The Last Door: Season 2 – 15 июня;• The Stillness of the Wind – 15 июня;Вот список игр для консолей:• Bard’s Tale Remastered and Resnarkled – 18 июня;• Dungeon of the Endless – 11 июня;• Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix – 11 июня;• Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue – 11 июня;• No Man’s Sky – 11 июня;• Thronebreaker – 18 июня;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Everspace – 15 июня;• Resident Evil Revelations – 15 июня;• Riptide GP: Renegade – 15 июня;• Riverbond – 15 июня;• Screamride – 15 июня;• Superhot – 15 июня;• Supermarket Shriek – 15 июня;Узнать другие подробности можно здесь