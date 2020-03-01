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Microsoft зарегистрировала торговую марку Xbox Series

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 02:37
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Microsoft продолжает закладывать основы для Xbox Series X, предстоящей итерации своей флагманской игровой консоли. Амбициозное устройство следующего поколения нацелено на повышенную визуальную точность и производительность, которое должно появиться на полках магазинов в конце этого года.

В то время как Microsoft в настоящее время сосредоточена на Xbox Series X, перспектива выпуска более дешевой версии консоли продолжает оставаться. Слухи по поводу младшей версии консоли появляются уже довольно давно, и, как ожидается, она будет соответствовать покупателю, который заботится о своем бюджете, с некоторыми улучшениями, предоставляемыми ее родственной консолью. Благодаря части Series, оставляющей место для моделей за пределами X-уровня, позиционирование Microsoft следующего поколения поддерживает эту теорию.



Xbox Series S выглядит все более вероятным вариантом, поскольку недавняя подача заявки на регистрацию торговой марки предполагает дальнейшие основы для поддержки консоли. По данным Generacion Xbox, Microsoft зарегистрировала имя Xbox Series, которое сопровождает торговую марку Xbox Series X. Хотя регистрация не гарантирует новых устройств, явно также связывая Series X, она еще больше подпитывает спекуляции вокруг нового устройства.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
generacionxbox.com
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