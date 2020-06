Компания Microsoft выпустила Xbox June 2020 Update.Microsoft по-прежнему усердно работаем над тем, чтобы сделать руководство по Xbox One подходящим для всего, что вам нужно, чтобы быстро и легко получить доступ к вашей консоли. Последовательные отзывы от инсайдеров Xbox привели к появлению новых вкладок, перемещению функций и настроек для облегчения навигации и возможности настройки вкладок, которые вы видите!В этом обновлении компания облегчает переход между вкладками и немедленное подключение. Дело в том, что с друзьями игра становится намного лучше. Это изменение в руководстве позволяет вам максимально легко взаимодействовать с этими друзьями — будь то вечеринки, мультиплеер или обмен сообщениями. Когда инсайдеры Xbox переходят на страницу «Профиль» в руководстве, Microsoft облегчает обновление ваших данных и устанавливает связь с друзьями, перемещая некоторые параметры, ранее найденные на этой странице.Участники Game Pass и Xbox Live Gold начнут видеть новые впечатления от бейджинга на своей панели и профиле. Подписчики любой подписки Game Pass или Xbox Live Gold увидят свою подписку рядом с Gamertag (GT) на главной странице и в руководстве. Нажатие на GT и значок также загрузит карточку профиля, чтобы пользователи могли обновить свой профиль, не переходя на страницу профиля!Microsoft также хочет, чтобы участникам Game Pass было проще находить контент, связанный с подпиской. Когда новые участники подпишутся, компания добавит блок контента Game Pass в верхней части их панели Xbox One, чтобы они могли сразу же начать открывать новые игры!Если вы хотите узнать, какие игры являются частью Game Pass, Microsoft сразу добавила наложения к плиткам игр в разделах «Мои игры и приложения», «Главная страница» и «Руководство», чтобы помочь пользователям быстро определить, какие игры принадлежат их членству в Game Pass.Microsoft нравится наблюдать, как клубы стали активными на Xbox One с момента их появления. Команда Xbox всегда ищет способы собрать игроков вместе. С самого начала было создано множество фан-клубов и официальных клубов для создания небольших сообществ в экосистеме Xbox.Но чем официальные клубы отличаются от фанатских? Официальные клубы — это те, которые создаются и управляются разработчиками игр и их менеджерами сообщества. Теперь компания помогает находить эти официальные клубы с помощью новых значков проверки!Верификация позволяет пользователям легко находить официальные источники информации и обновлений. Со всеми клубами на Xbox Live может быть трудно узнать, что тот, на кого вы смотрите, является официальным клубом. Эти верификационные значки позволяют легче увидеть, какие клубы управляются непосредственно разработчиками.Пользователи с последней панелью главной страницы Xbox One увидели текстовое меню, выглядывающее из нижней части экрана. Чтобы улучшить этот визуальный опыт, компания сделала так, чтобы ваш первый блок контента выглядывал снизу вверх.Но это еще не все! Если вы ищете свой следующий любимый поток, Mixer хочет помочь. Ранее просмотр потоков и игр Mixer прекращался после загрузки 100 элементов в категории. И как прямой результат обратной связи инсайдеров Xbox, это больше не относится к версии 2006. Продолжайте прокручивать и просматривать все, что может предложить Mixer, не нажимая на крышку.Узнать другие подробности можно здесь