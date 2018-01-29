Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3796 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 19:45
  • Просмотров: 62
Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3796 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3796 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.

Новые функции для Alpha Skip Ahead



DTS Sound Unbound — это новое приложение, которое включает в себя новую настройку Audio Headset Format Audio под названием DTS:X for Headphones.

• Как только вы получите бесплатную 24-часовую пробную лицензию из приложения DTS Sound Unbound, попробуйте свои любимые игры — особенно с поддержкой Spatial Sound! Мультимедийные приложения также выиграют от этого формата;

Как принять участие

1. Запустите Xbox Insider Hub на своем устройстве Xbox One.
2. Перейдите в Insider Content> DTS Sound Unbound> Join.
3. Установите приложение DTS Sound Unbound, выбрав «Показать в магазине» из сборки.
4. Запустите DTS Sound Unbound и примите лицензионное соглашение и политику конфиденциальности.
5. Выберите дополнение DTS Headphone:X и следуйте подсказкам, чтобы «Купить» и включить его.
6. После настройки примите участие в любых квестах DTS Sound Unbound — самое главное, заполните опрос.

• Ожидается, что на странице Xbox Audio Settings появится ссылка на официальную страницу приложения DTS Sound Unbound, которое пока недоступно для Xbox. Пожалуйста, найдите версию приложения для Xbox через Xbox Insider Hub;

Исправления

• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Пользователи, которые включили Dolby Atmos и установили настройки отображения консоли на 120 Гц с 36 битами на пиксель (12 бит), испытывают потерю звука Dolby Atmos в некоторых ситуациях;
o Обходной путь: Отключите 120 Гц или установите Video Fidelity с 30 битами на пиксель (10 бит) или ниже;
• Некоторые пользователи сообщают, что настройки звука Dolby Atmos для наушников изменяются при перезагрузке/обновлении консоли;
o Примечание: Если вы попытаетесь установить звук в Dolby Atmos для наушников и увидите сообщение, предлагающее запустить приложение Dolby Access, отправьте отзыв перед запуском приложения;
• Microsoft знает, что игровые клипы (не 4K и 4K) вообще не записываются или записывают неправильную длину с последними обновлениями. Microsoft исследует проблему;
o Примечание: Обязательно сообщайте о поведении на консоли, как только вы записываете клип, и замечаете любое поведение;
o Обходной путь: Microsoft внедрила исправление, при котором клипы, которые не записываются в формате 4K, вместо этого будут записываться в формате 1080p;
• При установке или обновлении игры/приложения индикатор выполнения установки может не отображать прогресс. Проблема известна и исследуется;
• Microsoft получила сообщения о том, что на вкладке «Друзья» отображается неправильный статус друзей онлайн/оффлайн;
• Некоторые пользователи могут заметить, что руководство изменило внешний вид и функциональность, это ожидаемое поведение, так как некоторые случайные группы пользователей тестируют нововведения;
• Пользователи сообщают, что уведомления, помеченные как прочитанные, вновь появляются как новые. Microsoft знает и исследует поведение;
• Пользователи сообщали, что видели черные плитки вместо игровых рисунков при просмотре своей коллекции;
o Примечание: Microsoft все еще исследует проблему, пожалуйста, сообщите о проблеме снова из консоли, если вы сделали это с помощью предыдущего обновления и все еще наблюдаете это поведение;
• Некоторые игры в коллекции могут неправильно отображаться с пробным тегом в коллекции;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2814 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2814 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3319 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3319 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft хочет видеть инсайдеров Xbox в кольцах Alpha и Alpha Skip Ahead

Microsoft хочет видеть инсайдеров Xbox в кольцах Alpha и Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2209 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.2209 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.

Компания Microsoft выпустила обновление для инсайдеров Xbox One Alpha и Xbox One Alpha Skip Ahead

Компания Microsoft выпустила обновление для инсайдеров Xbox One Alpha и Xbox One Alpha Skip Ahead




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
+9  
Новостей: 11998
+0  
Комментариев: 39436
+0  
Пользователей: 10014