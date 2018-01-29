Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3796 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 19:45
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3796 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.
Новые функции для Alpha Skip Ahead
DTS Sound Unbound — это новое приложение, которое включает в себя новую настройку Audio Headset Format Audio под названием DTS:X for Headphones.
• Как только вы получите бесплатную 24-часовую пробную лицензию из приложения DTS Sound Unbound, попробуйте свои любимые игры — особенно с поддержкой Spatial Sound! Мультимедийные приложения также выиграют от этого формата;
Как принять участие
1. Запустите Xbox Insider Hub на своем устройстве Xbox One.
2. Перейдите в Insider Content> DTS Sound Unbound> Join.
3. Установите приложение DTS Sound Unbound, выбрав «Показать в магазине» из сборки.
4. Запустите DTS Sound Unbound и примите лицензионное соглашение и политику конфиденциальности.
5. Выберите дополнение DTS Headphone:X и следуйте подсказкам, чтобы «Купить» и включить его.
6. После настройки примите участие в любых квестах DTS Sound Unbound — самое главное, заполните опрос.
• Ожидается, что на странице Xbox Audio Settings появится ссылка на официальную страницу приложения DTS Sound Unbound, которое пока недоступно для Xbox. Пожалуйста, найдите версию приложения для Xbox через Xbox Insider Hub;
Исправления
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Известные проблемы
• Пользователи, которые включили Dolby Atmos и установили настройки отображения консоли на 120 Гц с 36 битами на пиксель (12 бит), испытывают потерю звука Dolby Atmos в некоторых ситуациях;
o Обходной путь: Отключите 120 Гц или установите Video Fidelity с 30 битами на пиксель (10 бит) или ниже;
• Некоторые пользователи сообщают, что настройки звука Dolby Atmos для наушников изменяются при перезагрузке/обновлении консоли;
o Примечание: Если вы попытаетесь установить звук в Dolby Atmos для наушников и увидите сообщение, предлагающее запустить приложение Dolby Access, отправьте отзыв перед запуском приложения;
• Microsoft знает, что игровые клипы (не 4K и 4K) вообще не записываются или записывают неправильную длину с последними обновлениями. Microsoft исследует проблему;
o Примечание: Обязательно сообщайте о поведении на консоли, как только вы записываете клип, и замечаете любое поведение;
o Обходной путь: Microsoft внедрила исправление, при котором клипы, которые не записываются в формате 4K, вместо этого будут записываться в формате 1080p;
• При установке или обновлении игры/приложения индикатор выполнения установки может не отображать прогресс. Проблема известна и исследуется;
• Microsoft получила сообщения о том, что на вкладке «Друзья» отображается неправильный статус друзей онлайн/оффлайн;
• Некоторые пользователи могут заметить, что руководство изменило внешний вид и функциональность, это ожидаемое поведение, так как некоторые случайные группы пользователей тестируют нововведения;
• Пользователи сообщают, что уведомления, помеченные как прочитанные, вновь появляются как новые. Microsoft знает и исследует поведение;
• Пользователи сообщали, что видели черные плитки вместо игровых рисунков при просмотре своей коллекции;
o Примечание: Microsoft все еще исследует проблему, пожалуйста, сообщите о проблеме снова из консоли, если вы сделали это с помощью предыдущего обновления и все еще наблюдаете это поведение;
• Некоторые игры в коллекции могут неправильно отображаться с пробным тегом в коллекции;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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