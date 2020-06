Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в июне

Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• West of Dead – доступно сейчас;• Observation – 25 июня;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Battlefleet Gothic: Armada – 30 июня;• Die for Valhalla! – 30 июня;• Metal Slug X – 30 июня;• Metro Exodus – 30 июня;• Neon Chrome – 30 июня;• Shadow Tactics: Blades of the Shogun – 30 июня;• SteamWorld Dig 2 – 30 июня;• The Flame in the Flood – 30 июня;Вот список игр для консолей:• Night Call – доступно сейчас;• Observation – 25 июня;• The Messenger – 25 июня;• Streets of Rogue – 25 июня;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Life is Strange 2 – 30 июня;• Metal Slug X – 30 июня;• Metro Exodus – 30 июня;• Neon Chrome – 30 июня;• Shadow Tactics: Blades of the Shogun – 30 июня;• SteamWorld Dig 2 – 30 июня;• The Flame in the Flood – 30 июня;Узнать другие подробности можно здесь