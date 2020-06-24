Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в июне
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 17:28
- Просмотров: 86
Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры для Xbox One и ПК.
Вот список игр для ПК:
• West of Dead – доступно сейчас;
• Observation – 25 июня;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• Battlefleet Gothic: Armada – 30 июня;
• Die for Valhalla! – 30 июня;
• Metal Slug X – 30 июня;
• Metro Exodus – 30 июня;
• Neon Chrome – 30 июня;
• Shadow Tactics: Blades of the Shogun – 30 июня;
• SteamWorld Dig 2 – 30 июня;
• The Flame in the Flood – 30 июня;
Вот список игр для консолей:
• Night Call – доступно сейчас;
• Observation – 25 июня;
• The Messenger – 25 июня;
• Streets of Rogue – 25 июня;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Life is Strange 2 – 30 июня;
• Metal Slug X – 30 июня;
• Metro Exodus – 30 июня;
• Neon Chrome – 30 июня;
• Shadow Tactics: Blades of the Shogun – 30 июня;
• SteamWorld Dig 2 – 30 июня;
• The Flame in the Flood – 30 июня;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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