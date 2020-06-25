Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июле
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:00
- Просмотров: 79
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июле 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• WRC 8 FIA World Rally Championship;
• Dunk Lords;
• Saints Row 2;
• Juju;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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