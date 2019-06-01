Консоль Xbox Lockhart обнаружена в официальной документации для разработчиков

Новые следы консоли Xbox Lockhart снова были обнаружены, на этот раз в официальной документации для разработчиков. Пользователь под ником «TitleOS», обнаруживший следы Lockhart в Windows 10 в начале этого месяца, поделился несколькими скриншотами из Microsoft Game Development Kit, на которых упоминается «Режим профилирования Lockhart».Согласно предыдущим докладам, Lockhart получит графический процессором на 4 терафлопса, но более дешевая версия консоли по-прежнему будет включать в себя SSD и процессор на базе AMD Zen 2, как и Xbox Series X. Как видно из новых скриншотов, Microsoft создала инструменты, позволяющие разработчикам оптимизировать игры Xbox для Lockhart и Anaconda, которая является кодовым названием для Xbox Series X.