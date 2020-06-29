Microsoft может анонсировать Xbox Series S в августе
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 01:00
- Просмотров: 0
Ресурс Eurogamer сообщил, что Microsoft собирается анонсировать Xbox Series S (Lockhart) в августе этого года.
В то время как Xbox Series X предназначена для самых популярных игр, предлагая разрешение 4K при скорости не менее 60 кадров в секунду, Xbox Series S, как её можно назвать, будет рассчитана на 1080p или 1440p. Вместо 12 терафлопс консоль должна получить четыре терафлопса. Она также идеально подходит для Microsoft Project xCloud, который является сервисом потоковой передачи игр.
Согласно отчету, Microsoft изначально планировала представить Lockhart на выставке E3 2020, но она была отменена из-за COVID-19. Это также помогло бы объяснить контекст вокруг продукта и рассказать фанатам, почему они должны купить Xbox Series S, а не Xbox Series X.
Предполагается, что Microsoft анонсирует Xbox Series S во время августовского эпизода Xbox 20/20.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
eurogamer.net
eurogamer.net
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