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Последняя информация по поводу Xbox Lockhart

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 23:42
  • Просмотров: 114

Брэд Сэмс опубликовал последнюю информацию по поводу Xbox Lockhart. Напомню, что Microsoft может анонсировать консоль уже в августе.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thurrott.com
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