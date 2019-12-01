Последняя информация по поводу Xbox Lockhart
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:42
- Просмотров: 114
Брэд Сэмс опубликовал последнюю информацию по поводу Xbox Lockhart. Напомню, что Microsoft может анонсировать консоль уже в августе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thurrott.com
thurrott.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google
+12Новостей: 12051
+0Комментариев: 39437
+0Пользователей: 10014